Disney Mirrorverse, la recensione

In questo universo, il mago Topolino ha percepito il pericolo derivante da una frattura dimensionale da cui fuoriescono copie nere e malvagie dei suoi amici. Per sventare la minaccia decide di formare una squadra con i vari Sulley, Buzz Lightyear, Paperon de' Paperoni, Jack Sparrow, Baymax ma anche Bella, Rapunzel, Minnie, Mulan e Merida nelle loro versioni eroiche, per affrontare i nemici all'interno di una campagna che conta al momento due capitoli, divisi ognuno in diversi atti e stage.

Gameplay

Disney Mirrorverse è in effetti un gacha, ma non spaventatevi: al contrario del pessimo One-Punch Man: Road to Hero 2.0, il gioco sviluppato da Kabam è dotato di un gameplay propriamente detto, che attinge alle meccaniche classiche degli RPG con scontri che in questo caso si svolgono in tempo reale.

I componenti del nostro party si lanciano automaticamente verso i bersagli più vicini, ma possiamo indirizzare i loro attacchi con un tocco dello schermo, spostarli in caso di pericolo, attivare le loro supermosse e finanche gestirli separatamente per sfruttare eventuali vantaggi extra derivanti dal tradizionale sistema delle classi.

Bisogna inoltre considerare che le dinamiche gacha sono per il momento piuttosto limitate, visto che il roster è composto da soli quattordici personaggi sbloccabili e dunque il grosso della "pesca" che è possibile effettuare utilizzando i cristalli raccolti (o acquistati tramite le microtransazioni) ruota attorno a oggetti extra con cui arricchire l'equipaggiamento di ogni singola unità.

Come accennato in precedenza, ci sono le classi a determinare la tipologia di combattente a nostra disposizione: Rapunzel, ad esempio, combatte brandendo l'iconica padella, a distanza ravvicinata, così come la piccola ma irascibile Minnie; mentre Bella e Buzz Lightyear colpiscono dalla distanza.

Pur non essendo particolarmente ampio, il roster garantisce un buon grado di varietà proprio grazie alle caratteristiche di ogni personaggio e al percorso di crescita che è possibile intraprendere spendendo i crediti virtuali guadagnati lungo il cammino.

Dopodiché, una volta in campo, l'esperienza si rivela talvolta caotica ma indubbiamente spettacolare e dotata di un minimo di spessore: mantenendo questo tipo di impostazione in tempo reale riesce difficile pensare a soluzioni migliori rispetto a quelle adottate per il gioco dai ragazzi di Kabam.

Ciò detto, un certo grado di ripetitività è inevitabile visto che i boss non sono altro che copie oscure dei quattordici personaggi disponibili, e fra una missione e l'altra ci si ritrova dunque a combattere in situazioni sempre molto simili, con l'unica differenza della quantità e della tenacia degli avversari, nonché naturalmente dell'ambientazione.

Un indicatore dell'energia d'azione regola la nostra possibilità di continuare a giocare, ma l'attesa per le ricariche non è lunghissima e spesso vengono regalate: difficilmente resterete a bocca asciutta per più di qualche minuto.