Supermassive Games e horror, quando la razionalità è un'arma a doppio taglio

"Dividiamoci! Chi c'è? Sei tu? Vado a controllare." Questi sono soltanto alcuni dei numerosi esempi che, in un horror, precedono la più o meno violenta dipartita di almeno uno dei personaggi, davanti al nostro sguardo oltraggiato e accompagnato da una serie di insulti misti a considerazioni sopra le quali ne spicca una in particolare: io non l'avrei fatto. Quante volte guardando un film horror abbiamo inveito contro i protagonisti e la loro stupidità nell'andare incontro al pericolo, a dispetto dei tantissimi segnali che gridano di non farlo? Quante volte, peraltro, in suddette situazioni ci si sono cacciati di loro spontanea volontà dimostrando un discutibilissimo attaccamento alla vita? Ci sono occasioni in cui il pericolo è imprevedibile e la narrazione lo impone come inevitabile, impossibile da anticipare, mentre in altri casi è la premessa affinché la storia possa esistere: se i personaggi non avessero compiuto quell'azione ad alto tasso di stupidità, saremmo già ai titoli di coda festeggiando l'happy ending. Nel frattempo dal lato opposto ci siamo noi, comodamente seduti sul divano, che pontifichiamo su queste decisioni spesso domandandoci come diamine facciano a ignorare l'ovvio e mettendoci esasperati le mani nei capelli quando, puntualmente, muoiono.

Cosa succede però quando veniamo coinvolti in prima persona? Quando il destino di un personaggio è nelle nostre mani e quella razionalità che tanto adoriamo applicare da spettatori si scopre fallace? Supermassive Games è qui per metterci di fronte proprio a questo: gli autori di Until Dawn, The Dark Pictures: Man of Medan e The Dark Pictures: Little Hope (in uscita il prossimo 30 ottobre) hanno davvero molto in comune con la narrazione cinematografica ma offrono l'unica cosa che a quest'ultima manca, ovvero la possibilità di scegliere. E ci fa rendere conto di come quel "io non l'avrei fatto" perde valore in un horror, dove le logiche più ferree vengono piegate dall'imprevedibilità, da incognite che per quanto improbabili sì, esistono.