Star Wars: The Mandalorian stagione 2, prime foto e informazioni sulla storia

The Mandalorian Stagione 2 si avvicina, come dimostrano le prime foto ufficiali provenienti dalla produzione della nuova serie, di cui sono emersi anche alcuni dettagli riguardanti soprattutto la storia per questo prosieguo dello spin-off di Star Wars.

Sappiamo già che la Stagione 2 ha una data d'uscita ufficiale su Disney+, fissata per il 30 ottobre 2020, probabilmente secondo la solita cadenza dilazionata per cui in tale data verrà messo online il primo episodio con gli altri a seguire nelle settimane successive, anche se il rilascio di questo tipo non è stato ancora confermato da Disney.

Durante un'intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner Jon Favreau ha riferito come la seconda stagione di The Mandalorian sia destinata a raccontare una storia più ampia e sfaccettata, dopo la prima stagione che può essere considerata introduttiva per l'ambientazione e i personaggi.

Proprio sul fronte di questi ultimi, The Mandalorian Stagione 2 presenterà diverse new entry che favoriranno l'apertura di sotto-trame varie da seguire in contemporanea con i vari personaggi, rendendo più complesso il mondo da rappresentare, in maniera simile a quanto successo in Game of Thrones, esempio citato proprio dallo sceneggiatore.

L'autore ha anche fatto capire come il materiale di partenza fornito da Star Wars sia già estremamente solido e basato su personaggi eterni, caratterizzati in maniera molto chiara e per questo incisivi presso il pubblico, un elemento che ha cercato di inserire anche nella serie TV.

Sappiamo inoltre che Katee Sackhoff sarà Bo-Katan Kryze nella nuova serie, intanto possiamo vedere le prime foto diffuse da Entertainment Weekly, riportate qui sotto.