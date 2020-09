Apex Legends: annunciata la September Soiree

Apex Legends si aggiorna con la September Soiree, un evento a tempo che celebra modalità e skin preferite da parte dei fan e che andrà avanti fino alla fine del mese con una serie di appuntamenti.

Prende il via oggi, martedì 8 settembre, il Dummies Big Day, primo evento del mese, in cui i concorrenti dovranno scegliere un colore e sopravvivere utilizzando abilità inaspettate e decisive. Ogni martedì di settembre tornerà una tra le diverse modalità preferite dei fan e il 29 settembre ci sarà l'ultimo evento del mese.

Prosegue dunque il supporto al gioco da parte di Respawn come visto durante le ultime sei stagioni di Apex Legends, in cui il team ha continuato ad arricchire l'esperienza Battle Royale con nuovi eventi a tempo limitato e non. Ogni evento in programma nella September Soiree sarà un omaggio ai fan e ai loro momenti preferiti, in base a quanto riferito da EA e Respawn.

Oltre a queste modalità a tempo limitato, l'offerta darà la possibilità ai giocatori di ottenere le skin esclusive della Grand Soiree, l'evento svoltosi lo scorso gennaio. Le skin della Grand Soiree, lo sfarzoso evento di gioco di Apex Legends, saranno disponibili a prezzo scontato insieme a rari e leggendari Pack bundle. Gli sconti inizieranno il 15 Settembre e dureranno fino al 22 del mese.

Ricordiamo inoltre che il Circuito Autunnale delle Global Series parte ad ottobre, mentre la Stagione 6 è iniziata il mese scorso, come presentato con il trailer del Pass Battaglia ad agosto.