Apex Legends, Stagione 6 disponibile: ecco il trailer del Pass Battaglia

Apex Legends ha dato il via nelle scorse ore alla Stagione 6, e non poteva ovviamente mancare un nuovo Pass Battaglia, illustrato nei suoi contenuti dal trailer pubblicato da Electronic Arts.

Dopo il trailer narrativo dedicato a Rampart, ecco dunque le altre novità della Stagione 6: Massima Potenza, che potrete sfruttare a fondo appunto acquistando il Battle Pass.

Massima Potenza porta con sé un pass battaglia pieno di ricompense nuove di zecca. Ottienilo e ricevi subito la skin Roll-bar per il Sentinel e tre nuove skin leggenda rare.

Poi fatti strada tra le sfide giornaliere e settimanali per sbloccare i nuovi olospray, Pack Apex, potenziamenti XP, skin, pacchetti musica, schermate di caricamento, emote di lancio, frasi e molto altro!

E se vuoi di più, acquista il bundle per sbloccare subito i primi 25 livelli. Preparati a mostrare a tutti chi comanda.

Apex Legends è un gioco gratuito in stile battle royale in cui personaggi leggendari si sfidano per gloria, fama e ricchezza ai margini della Frontiera. Gioca gratis su Xbox One, PlayStation 4 e Origin per PC.