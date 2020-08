Fortnite, Coral Castle Museum di Miami fa causa ad Epic Games per un bizzarro motivo

Non è la prima volta che Epic Games finisce in tribunale, ma il bizzarro motivo di cui vi parleremo oggi probabilmente vi stupirà. A citare in giudizio i creatori di Fortnite è stato il Coral Castle Museum di Miami, che forse neppure conoscete.

Il Coral Castle Museum di Miami si trova ovviamente in Florida, e lì è una nota attrazione turistica. La direzione ha denunciato Epic Games per appropriazione indebita di marchio registrato e competizione sleale (trademark infringement and unfair competition). Prima di proseguire oltre, affinché capiate, è opportuno che diate un'occhiata al luogo in questione:

Dov'è che lo avete già visto? Su Fortnite Battaglia Reale naturalmente: non si tratterebbe altro che del recente luogo aggiunto alla mappa di gioco di Epic Games, Le Rovine (nella versione inglese di Fortnite "Coral Castle", appunto). Epic Games avrebbe "presto spunto" dall'attrazione turistica reale per portarla in gioco, a rappresentare la città perduta di Atlantide. Ennesimo problemino che ora bisognerà affrontare, oltre alla guerra ad Apple e Google.

Ma il Coral Castle Museum ovviamente non ci sta, e chiede alla società di rimuovere l'area dalla mappa di gioco oppure di pagare lo sfruttamento dei diritti. Dato che alla conclusione della Stagione 3 mancano praticamente una decina di giorni, è probabile che Epic Games decida di rimuovere l'area con l'inizio della Stagione 4, "salvando capra e cavoli", come si dice.