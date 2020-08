Fortnite, download ancora disponibile su Android tramite Samsung Galaxy Store

Il download di Fortnite può ancora essere effettuato su Android, a patto di possedere un dispositivo compatibile con il Samsung Galaxy Store, prodotto dunque dall'azienda coreana.

Fra le varie opzioni su come scaricare Fortnite su Android dopo la rimozione del battle royale di Epic Games dagli store ufficali, questa rimane la più sicura ed efficace, e non dovrebbe temere scadenze visti gli accordi in essere con Samsung.

Samsung che non ha mancato di sottolineare tale possibilità sui social, affiancando di fatto Epic Games nella sua lotta di liberazione per Fortnite con tanto di hashtag ufficiale.

Lo scontro con la casa di Cupertino, del resto, sta entrando nel vivo: Apple vuole nuclearizzare Epic Games dall'App Store cancellandone gli account dev, il che ha dato vita a una nuova causa legale. Accadrà lo stesso con Google?

Insomma, nessuna delle parti sembra intenzionata a cedere, e a questo punto non sappiamo davvero quale sarà l'esito della "ribellione" messa in atto dagli autori di Fortnite.