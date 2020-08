Genshin Impact ha una data di uscita ufficiale su PC, iOS e Android

Genshin Impact ha una data di uscita, annunciata dal team di sviluppo miHoYo in via ufficiale per le versioni PC, iOS e Android: il gioco sarà disponibile su queste piattaforme a partire dal 28 settembre, mentre gli utenti PS4 dovranno attendere l'autunno.

Come riportato nel nostro provato, Genshin Impact è un action RPG visivamente ispirato a The Legend of Zelda, caratterizzato da ambientazioni ampie, suggestive e coloratissime.

Man mano che esploreremo il mondo di Teyvat potremo contare sul supporto di nuovi compagni che si uniranno alla squadra e ci accompagneranno nella missione che ci siamo prefissati: trovare le sette divinità degli elementi e ottenere da loro delle risposte.

Giocabile da soli o in cooperativa insieme ad altri utenti, Genshin Impact ci proietta in una vasto open world pieno anche di nemici da affrontare tramite un sistema di combattimento solido e spettacolare.

La versione mobile del gioco è aperta alle pre-registrazioni su App Store e Google Play Store: effettuandole si otterranno diversi bonus in-game.