Fortnite: come scaricarlo su Android senza il Google Play Store

Non è di certo un bel periodo per Fortnite Battaglia Reale su dispositivi mobile Android e iOS: Epic Games ha intrapreso una vera e propria guerra contro Google ed Apple in seguito alle politiche delle due società sui rispettivi store digitali. Ne consegue che l'app è stata rimossa dal Google Play Store e dall'App Store. Questa guida, dunque, vi servirà per scaricare Fortnite su Android senza il Google Play Store.

Su iOS, difatti, per il momento non esistono soluzioni legali per avere ugualmente Fortnite; su Android invece sì. Non necessariamente bisogna utilizzare il Google Play Store per mettere in download l'app di Epic Games. Una soluzione alternativa, per esempio, consiste nel recarsi direttamente sul sito web ufficiale di Epic Games. Vi basterà visitare questa pagina per selezionare la versione Android di Fortnite, e dunque scaricarla; in alternativa potete ricorrere a quest'altra, con annesso QR.

Un secondo metodo per scaricare Fortnite su Android senza Google Play Store consiste nell'utilizzare store digitali alternativi. Su device Samsung, per esempio, troverete il Galaxy Store, dove il Battle Royale è ancora disponibile; difatti Samsung non ha mai preteso una tassazione del 30% sui contenuti digitali, come invece Apple e Google.

Da ultimo potreste semplicemente digitare da browser mobile "Fortnite App download" e scaricare i relativi file; tuttavia vi sconsigliamo fortemente di installare applicazioni da fonti non sicure. La scelta migliore resta quella legata al sito web di Epic Games su dispositivi mobile.