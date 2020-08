Batman: Gotham Knights sarà presentato al DC FanDome

Warner Bros. ha confermato ufficialmente che il 22 agosto presenterà Batman Gothan Knights, nuovo gioco dedicato al cavaliere oscuro sviluppato da WB Montreal. Purtroppo non ha condiviso altre informazioni sul titolo, quindi brancoliamo nel buoi in merito ai contenuti.

A giugno Eurogamer aveva riportato l'esistenza del gioco e il fatto che sarebbe stato presentato ad agosto. Aveva inoltre svelato che il progetto era legato al dominio Gotham Knights registrato il 19 giugno. Delle voci di corridoio hanno definito Batman Gothan Knights come una specie di reboot della serie Batman Arkham di Rocksteady. Dovrebbe anche essere legato a Suicide Squad, di cui è stato svelato il titolo completo poco fa.

Sempre informazioni ufficiose hanno svelato che l'uscita di Batman Gothan Knights dovrebbe avvenire in autunno. In realtà non è chiaro se sarà così, per via della pandemia di COVID-19 che ha rallentato la lavorazione di praticamente qualsiasi videogioco in sviluppo.

Stando a una descrizione del gioco, non confermata come legittima, Batman Gothan Knights dovrebbe vedere Batman contro la Court of Owls, che vorrebbe farlo fuori manipolando alcune fazioni così da convincerle a combatterlo. Tra i personaggi giocabili ci dovrebbero essere Batman, Robin, Nightwing e Batgirl. Le piattaforme sulle quali sarà pubblicato il gioco dovrebbero essere PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X. Manca poco per sapere quali informazioni saranno confermate e quali no.