Suicide Squad, ecco il titolo completo

Il titolo completo di Suicide Squad, il nuovo gioco di Rocksteady, è l'evocativo Suicide Squad: Kill the Justice League che ben lascia capire quale sarà l'obiettivo principale del gioco. L'annuncio è stato fatto da Warner Bros. insieme alla presentazione della line up per il DC FanDome, evento del 22 agosto 2020 in cui presenterà diversi giochi.

Suicide Squad: Kill the Justice League in particolare dovrebbe essere la punta di diamante della sua nuova offerta, dato che proviene da uno dei suoi team più prestigiosi, quello che ha creato la serie Batman Arkham. A presentare l'evento, che durerà per circa venti minuti, sarà Will Arnett, come svelato dal publisher stesso.

Non è chiaro cosa ci possiamo attendere. Probabilmente sarà mostrato un trailer, ma non è detto che si veda subito del gameplay (la speranza è quella, comunque). Warner Bros. non ha dato informazioni in merito ai contenuti della presentazione, ma in venti minuti sicuramente ci sarà tempo per toccare diversi argomenti.

Suicide Squad: Kill the Justice League ha richiesto molti anni di sviluppo a Rocksteady, rimasta silenziosa per tutto questo tempo. Di fatto alcune indiscrezioni avevano già svelato il titolo negli scorsi mesi, ma alcuni non le avevano prese sul serio. Comunque eccoci qua, manca pochissimo per sapere come daremo l'assalto a Superman. [embed yt=

