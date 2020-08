PlayStation Store: EA Sports UFC 4 e Fairy Tail

PlayStation Store si aggiorna questa settimana con diverse nuove uscite e due titoli spiccano in particolare: il simulatore di combattimento sportivo EA Sports UFC 4 e il tie-in a sfondo anime Fairy Tail. Come al solito, tuttavia, non si tratta delle uniche novità disponibili: ci sono anche l'interessante avventura ispirata alle opere di Franz Kafka, Metamorphosis, oppure lo sparatutto Zero Strain, o ancora l'adventure in stile "punta e clicca" Darkestville Castle.

EA Sports UFC 4 EA Sports UFC 4 (69,99 euro) punta a consolidare la serie simulativa su licenza Ultimate Fighting Championship, grazie a meccaniche di gameplay ancora più dinamiche e immediate, in grado di rendere l'esperienza accessibile per tutti i giocatori senza però perdere le connotazioni realistiche che hanno determinato il successo del franchise. Gli sviluppatori hanno modificato e semplificato il sistema di controllo, prendendo in considerazione il tempo di pressione dei pulsanti e, in generale, il timing delle manovre, lavorando contemporaneamente sulle animazioni dei lottatori e sugli impatti utilizzando la tecnologia Real Player Motion di EA Vancouver. Il risultato promette dunque di essere il miglior episodio della serie EA Sports UFC, arricchito da inedite opzioni per la personalizzazione degli atleti e dalla possibilità di creare un combattente di arti marziali miste completamente nuovo, da buttare nella mischia della federazione per farsi un nome e inseguire i propri sogni di gloria. Ambizioni che troveranno sfogo anche stavolta nell'ambito di una modalità Carriera particolarmente solida e corposa, migliorata in maniera sostanziale rispetto a quella vista nel terzo episodio e con una fase introduttiva pensata appositamente per consentirci di comprendere le tecniche di combattimento di base prima di affrontare gli avversari più forti del circuito.

Fairy Tail Tratto dall'omonimo manga di Hiro Mashima, da cui è stato tratto anche un anime di successo che conta oltre trecento episodi, Fairy Tail (69,99 euro) ci catapulta in un mondo dominato dalla magia, Earthland, raccontandoci la storia della giovane Lucy Heartphilia e dei suoi amici Natsu e Happy, determinati a entrare a far parte della gilda più importante del regno. Il gioco non ripercorre tuttavia la trama di Fairy Tail partendo dall'inizio, bensì comincia dalla saga del Gran Palio della Magia, coinvolgendoci dunque in una serie di scontri a base di incantesimi per determinare quali siano i maghi più forti di Earthland e riportare la gilda di Lucy e Natsu ai fasti di un tempo. Sarà proprio questo il nostro obiettivo all'interno della campagna del gioco: utilizzando la squadra a nostra disposizione, dovremo accettare incarichi man mano più complessi e pericolosi per restituire lustro al gruppo di cui facciamo parte, cimentandoci con meccaniche jRPG di stampo a dir poco tradizionale, prive purtroppo di particolari novità o idee originali. Caratterizzato da una realizzazione tecnica tutt'altro che indimenticabile, con un discreto uso del cel shading per una resa fedele dei vari personaggi, ma al contempo da un abbondante fanservice che farà felici gli appassionati della serie, Fairy Tail si rivela insomma un tie-in meno entusiasmante del previsto, soprattutto poco corposo se consideriamo le possibilità offerte dall'opera originale.

Metamorphosis Ispirato al celebre racconto di Franz Kafka, Metamorphosis (24,99 euro) ci mette al comando di un uomo che si ritrova trasformato misteriosamente in un insetto mentre il suo migliore amico viene arrestato. Cos'è successo? Per scoprirlo dovremo armarci di coraggio e viaggiare in un mondo divenuto improvvisamente enorme, pieno di insidie e pericoli. Per portare a termine la nostra difficile missione potremo arrampicarci sulle pareti alla ricerca di indizi utili a rivelare la verità su quanto accaduto, nonché utilizzare le abilità peculiari della nostra attuale forma per risolvere enigmi ambientali man mano più complessi e affascinanti, muovendoci in uno scenario surrealista verso una misteriosa Torre.