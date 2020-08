Iron Harvest: un nuovo trailer ci presenta la fazione dei Saxony

Vediamo questo nuovo trailer dello strategico in tempo reale Iron Harvest, in cui viene presentata una delle fazioni, quella dei Saxony. Il video offre delle sequenze di gameplay e altre narrative, quindi permette di farsi una buona idea di come sarà il gioco.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Iron Harvest in cui abbiamo scritto:

Iron Harvest ci ha davvero incuriositi e ci è dispiaciuto di non avere tra le mani la versione finale del gioco per poterlo finire. La campagna single player sembra essere il giusto compromesso tra narrazione e azione, mentre alcune meccaniche peculiari gli regalano una freschezza che al genere manca da un po'. In generale sembra di trovarsi di fronte a un'opera compiuta e molto curata nell'immaginario, decisamente diverso da quelli cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Speriamo solo di non vedere tradite queste nostre prime impressioni, perché c'è ancora molto da provare prima di dare un giudizio definitivo.