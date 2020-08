Vodafone Happy Friday: abbonamenti a Wired, Vogue o Traveller oggi 14 agosto 2020

Come ogni venerdì che si rispetti, anche oggi 14 agosto 2020 torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday: trattasi del programma fedeltà dell'operatore rosso storico italiano, che di volta in volta propone premi e regali ai suoi clienti. E dunque diamo un'occhiata a quelli di oggi, così che possiate scegliere con cognizione di causa.

Oggi venerdì 14 agosto 2020 il Vodafone Happy Friday propone abbonamenti a Wired, Vogue o Traveller, chiaramente pensati per l'edizione digitale delle testate. Quale modo migliore di trascorrere il tempo estivo sotto all'ombrellone, se non leggendo le riviste citate? Per Wired e Traveller si tratta di abbonamenti annuali (sono riviste trimestrali), ma con Vogue potrete ottenere un abbonamento dalla durata pari a due anni (e viene pubblicato con cadenza mensile).

Tutto ciò che dovrete fare, naturalmente, sarà accedere alla vostra app MyVodafone, quindi selezionare Vodafone Happy, infine scegliere uno dei tre premi previsti (potrete ottenere un solo abbonamento). Da ultimo riceverete un codice promozionale da utilizzare su una seconda applicazione, quella della rivista prescelta. Avete di tempo fino alle 23:59 di oggi per ottenere il regalo, poi dovrete riscattare il codice al massimo entro il 31 agosto 2020.

