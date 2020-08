iliad continua a crescere, nuovi dettagli sulla rete fissa il 3 settembre 2020?

iliad continua a crescere: il debutto dell'operatore francese su territorio italiano risale alla fine del maggio del 2018, ma da allora la sua presenza ha subito un'accelerazione notevole. Stando agli ultimi risultati, iliad possiede in Italia 5,8 milioni di clienti, che continuano ad aumentare. Ciò ha spinto l'operatore ad investire sulla sua rete proprietaria con 5000 siti in totale, oltre ai 2900 già attivi a fine aprile 2020.

Mentre i principali obiettivi di iliad restano l'aumento della base di utenti complessiva e gli investimenti nella rete proprietaria, il prossimo passo sarà tutto dedicato alla linea fissa. E il 3 settembre 2020, in particolare e con un po' di fortuna, ne sapremo di più circa la fibra ottica di iliad. Le indiscrezioni degli ultimi mesi sono state tantissime, e alla fine l'operatore ha confermato di aver ufficializzato una partnership con Open Fiber, per il lancio dei servizi nel mercato fisso in fibra FTTH.

Benedetto Levi, CEO di iliad, ha sottolineato come i piani di iliad relativi alla linea fissa abbiano subito un'accelerazione in seguito all'emergenza sanitaria, quando in Italia la domanda è aumentata esponenzialmente; ciò permette agli utenti di sperare nel lancio della linea fissa già nel 2021, anche se più probabilmente avverrà ad inizio 2022. Ma il 3 settembre 2020, da questo punto di vista, sarà un giorno importante: iliad presenterà i risultati finanziari aggiornati al 30 giugno 2020, e potrebbe anche sbilanciarsi sui progetti legati al futuro. Vi terremo aggiornati.

Quando sarà il momento, voi passerete alla fibra ottica di iliad? Oppure vi trovate già bene così con il vostro attuale operatore?