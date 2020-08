Marvel's Avengers, Brie Larson gioca alla beta su PS4, anche senza Captain Marvel

Tutti noi conosciamo Brie Larson (pseudonimo di Brianne Sidonie Desaulniers) come l'attrice che ha impersonato Captain Marvel nell'omonimo film del 2019; e poi anche come assidua videogiocatrice, dato che ama soprattutto i titoli targati Nintendo. Nintendo, appunto, ma non solo: ora sta giocando a Marvel's Avengers.

Brie Larson ha difatti postato su Twitter alcune immagini molto eloquenti: la prima mostra il download in corso della closed beta di Marvel's Avengers su PlayStation 4, la seconda un DualShock 4 già bello e impugnato. Non ci sono dubbi, anche l'attrice non vede l'ora di provare il nuovo titolo dedicato agli Avengers. Chissà se ha ricevuto il codice per la closed beta dopo aver preordinato il titolo... più probabilmente gliel'avrà fornito direttamente Square Enix, per un bel po' di pubblicità aggiuntiva sui social.

Peccato che Brie Larson non possa giocare nei panni del suo supereroe, cioè di Captain Marvel: di certo l'eroina debutterà nel titolo, ma nella closed beta è assente. Forse per somiglianza di nomi userà invece Ms. Marvel. Ad ogni modo, pare che finalmente un videogioco sia riuscito a scollare Brie Larson dall'amatissimo Animal Crossing: New Horizons.

