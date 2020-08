Dr Disrespect costretto a giocare a Fall Guys su YouTube, prima live da record

Come anticipato da alcuni brevi teaser degli scorsi giorni, Dr Disrespect è tornato al lavoro: la sua prima nuova live è avvenuta su YouTube, anche se non è chiaro come intenda muoversi per i suoi prossimi eventi in streaming. Fatto sta che il ritorno è già da record: quasi un milione e mezzo di persone ha già visto il filmato, celebrando così il suo ritorno con tutta la forza che solo le community sanno garantire.

Ma il dettaglio più divertente relativo al ritorno di Dr Disrespect (streamer che può piacere e non piacere, ma di certo rivelatosi rilevante nel settore) è un altro: i suoi fan lo hanno letteralmente costretto a giocare a Fall Guys su YouTube. "Voi ragazzi non fate altro che spammarmi questo gioco in chat" ha detto ad un certo punto Dr Disrespect, decidendosi poi a provarlo una volta per tutte.

Fall Guys: Ultimate Knockout, il gioco del momento, ha strappato a Dr Disrespect più di un sorriso; i fan lo hanno visto in azione in uno dei primi livelli del gioco, quello con varie porte da attraversare, che possono rompersi liberando il passaggio oppure rimanere ermeticamente chiuse provocando grossi guai.

Il video di Dr Disrespect, riportato qui di seguito, dura all'incirca 20 minuti. "Questo è solo l'inizio" ha dichiarato lo streamer, probabilmente alludendo al fatto che la sua Era sia ricominciata. Staremo a vedere: potrebbe rimanere su YouTube o passare a Facebook Gaming, ma di certo non fare ritorno a Twitch.