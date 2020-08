Dr Disrespect torna su YouTube, ma forse passerà a Facebook Gaming

Dr Disrespect sta tornando, adesso è ufficiale: il suo primo streaming dovrebbe avere luogo proprio nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto 2020. Chiaramente il nuovo debutto non avverrà su Twitch: pare invece che, almeno per il momento, abbia scelto come sede YouTube.

Dr Disrespect era stato "licenziato" da Twitch, con un ban che probabilmente passerà alla storia, soprattutto perché le motivazioni dietro la drastica decisione non sono mai diventate pubbliche. Non sappiamo, difatti, cosa abbia combinato Herschel "Guy" Beahm IV per essere cacciato da Twitch, che a marzo 2020 gli aveva proposto un contratto milionario.

Per il momento apprendiamo che gli stream di Dr Disrespect ricominceranno su YouTube, anche se forse Dr Disrespect passerà a Facebook Gaming: sono informazioni provenienti, secondo The Verge, da "fonti vicine a Beahm". Sempre secondo queste indiscrezioni, Dr Disrespect starebbe valutando una sorta di compromesso tra YouTube, Dr Disrespect e il suo sito web personale, Champions Club.

Comunque, l'informazione importante (almeno per i fan di Dr Disrespect) è che questa personalità è pronta a tornare al lavoro, anche se la piattaforma prescelta, YouTube, non sarà probabilmente quella definitiva. Vi terremo come sempre aggiornati.

DrDisrespect has added a $4.99/Join button to his YouTube channel, went live on Instagram just now, and played a parody news report at the end saying that "DrDisrespect may return to streaming as soon as today" pic.twitter.com/rYLmL3ue6L — Rod Breslau (@Slasher) August 6, 2020