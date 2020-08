The Medium, ray tracing eliminato su Xbox Series X? Cerchiamo di fare chiarezza

The Medium supporterà o meno il ray tracing su Xbox Series X? A sollevare il dubbio è stato il fatto che la feature in questione non viene più menzionata su alcune pagine ufficiali del gioco.

Dopo la conferma dei 4K e 30 fps in luogo dei 60 frame al secondo, sembra che un'altra magagna tecnica possa essersi abbattuta sullo sviluppo dell'interessante horror game di Bloober Team.

In questo caso però ci sono molti dubbi, e il perché è presto detto: sì, i riferimenti al ray tracing in The Medium sono scomparsi da alcune pagine ufficiali, ad esempio questa, ma rimangono altrove.

Può darsi insomma ci sia stato un semplice errore da parte di chi si occupa delle pagine in questione, ma è chiaro che una conferma ufficiale da parte del team di sviluppo a questo punto sarebbe gradita.

The Medium uscirà su Xbox Series X in esclusiva temporale al lancio della console.