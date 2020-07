The Medium in uscita anche su PS5, l'esclusiva Xbox Series X è solo temporale

The Medium approderà anche su PS5, a quanto pare: l'esclusiva Xbox Series X è solo temporale e sarà dunque una questione di mesi, probabilmente dodici, perché il titolo di Bloober Team faccia il proprio esordio sulla console Sony.

La dicitura Console Launch Exclusive, che conferma tale impostazione, è comparsa in concomitanza con le ultime apparizioni del gioco, senza dubbio uno dei protagonisti dell'Xbox Games Showcase trasmesso lo scorso giovedì.

In uscita in contemporanea con il lancio di Xbox Series X, The Medium mette in scena la meccanica della doppia realtà, consentendo al giocatore di spostarsi istantaneamente da un luogo all'altro attraversando dei varchi.

Si tratta di una feature simile a quella vista in Ratchet & Clank: Rift Apart, e che può essere concretizzata solo quando si dispone di un veloce SSD da cui caricare gli asset necessari.

Immaginiamo dunque che PlayStation 5 non avrà alcun problema a rappresentare sullo schermo questi rapidissimi passaggi da uno scenario all'altro, quando arriverà il momento.