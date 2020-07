Warhammer: Vermintide 2 a quota 5 milioni di giocatori, Fatshark ringrazia tutti

Warhammer: Vermintide 2 ha superato i 5 milioni di giocatori fra PC, PS4 e Xbox One, e Fatshark ha voluto ringraziare gli utenti con uno speciale messaggio.

Freschi della presentazione di Warhammer 40.000: Darktide, annunciato per PC e Xbox Series X con un trailer durante l'Xbox Games Showcase, gli sviluppatori hanno garantito che continueranno a lavorare al supporto post-lancio di Vermintide 2.

"Quando abbiamo lanciato Vermintide 2, sapevamo di avere fra le mani qualcosa di speciale, ma la verità è che il gioco ha superato qualsiasi nostra aspettativa ora che ha totalizzato oltre 5 milioni di giocatori fra tutte le piattaforme", ha scritto il team.

"Detto in parole semplici, siamo onorati ed eternamente grati nei vostri confronti, la community che ha continuato a sostenerci con il proprio feedback, aiutandoci a rendere il gioco migliore di quanto non sia mai stato. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio, e per aver giocato e amato Vermintide e Vermintide 2."

"Con l'annuncio di Darktide, comprendiamo che abbiate tante domande, molte delle quali riguardanti il supporto di Vermintide 2. Be', la risposta è semplice: il nostro impegno nei confronti del gioco non si fermerà."

"Non vediamo l'ora di continuare a lavorare su Vermintide 2 e sul prossimo, importante DLC in arrivo, Chaos Wastes. Stiamo inoltre preparando la prossima classe dopo l'ottima accoglienza riservata al Grail Knight... e ci sono ovviamente cose di cui ancora non possiamo parlarvi."