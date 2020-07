Cyberpunk 2077, V prende vita nel cosplay di irine_meier

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più attesi di questo 2020, anche se è stato rimandato così tante volte che ormai tanto valeva rilasciarlo nel 2021. Chiaramente il mondo dei videogiocatori è pronto a celebrarlo a dovere, una volta pubblicato; ma alcuni si portano avanti con il lavoro. E così oggi, domenica 26 luglio 2020, possiamo proporvi un cosplay praticamente perfetto dedicato a V.

V sarà un personaggio importante di Cyberpunk 2077, così importante da esserne direttamente il / la protagonista; il giocatore, avviando la sua nuova partita, potrà scegliere tra la versione maschile e quella femminile. La cosplayer irine_meier, ovviamente, ha realizzato il cosplay della versione femminile.

La cura per i particolari e la fedeltà al modello originale non ci stupiscono neanche troppo: basta dare un'occhiata al profilo Instagram di irine_meier per rendersi conto che la ragazza ci sa fare, in passato ha interpretato una miriade di personaggi differenti. Lo stile cyberpunk è perfettamente evidente in questo lavoro: trovate l'immagine poco più avanti, in calce all'articolo, e se vorrete potrete anche commentarla.

Poco altro da aggiungere, se non un consiglio: date un'occhiata ai più recenti cosplay che vi abbiamo proposto a tema videogames sulle nostre pagine: