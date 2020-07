The Medium, un video di gameplay illustra la meccanica della doppia realtà

The Medium si mostra con un video di gameplay che illustra la peculiare meccanica della doppia realtà, elemento che caratterizza fortemente il gioco.

Pubblicato contestualmente al trailer di The Medium per la presentazione di Xbox Series X, il filmato era passato un po' in sordina ma risulta davvero interessante, visto che include il commento degli sviluppatori.

Partendo proprio dalle sequenze presentate durante l'Xbox Games Showcase, gli autori hanno parlato di come la peculiare feature funziona in concreto, consentendo al nostro personaggio di interagire con due ambientazioni alternative e differenti.

Reso possibile dall'hardware di Xbox Series X, il concept richiede ovviamente una grande quantità di risorse, ed è per questo che The Medium girerà a 4K e 30 fps sulla nuova console Microsoft.

Il titolo sarà disponibile in concomitanza con il lancio di Xbox Series X.