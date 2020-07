The Medium su Xbox Series X in 4K e 30FPS, conferma Bloober Team

Bloober Team ha affermato oggi attraverso il loro canale YouTube ufficiale che The Medium girerà ufficialmente in 4K e 30FPS su Xbox Series X. Le motivazioni dello sviluppatore di Observer e Layers of Fear sembrano essere sia tecniche che creative. Lo studio, infatti, vuole offrire da una parte un'esperienza cinematografica, mentre dall'altra deve gestire in parallelo due mondi di gioco, per via del Dual Reality Gameplay.

Nelle nostra anteprima di The Medium Alessandra Borgonovo ci ha raccontato tutte le peculiarità del Dual Reality Gameplay. Questa soluzione di design, infatti, consente al giocatore di muoversi in due mondi contemporaneamente, costringendo la console a renderizzare due scene differenti. Per questo motivo Bloober ha deciso di "accontentarsi" dei 30 frame al secondo.

"Il gioco è in 4K/30FPS. La decisione di optare per i 30fps è dovuta al focus del gioco sull'esperienza cinematografica e dalla possibilità di muoversi in due mondi contemporaneamente, renderizzati e mostrati simultaneamente", hanno affermato gli sviluppatori.

Il frame rate non toglie certamente fascino a questa esperienza, ma il fatto che una produzione di questo tipo, pensata per Xbox Series X, non giri a 60FPS lascia sicuramente un po' basiti, soprattutto dopo tutte le dichiarazioni fatte in questi mesi.

Cosa ne pensate?