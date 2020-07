Halo Infinite: il community director di 343 Industries scherza su Craig il Brute

Brian Jarrad, il community director di 343 Industries e Halo Infinite, con grande senso dell'umorismo si unisce ai fan (e ai meno fan) che su Twitter hanno preso di mira "Craig il Brute". Ovvero il malcapitato nemico pestato da Master Chief durante la demo del gioco mostrata ieri nell'Xbox Games Showcase.

All'incirca al minuto 3:53 del video di gameplay per Xbox Series X si vede Master Chief spazzare via una serie di bruti con poche, abili mosse. Peccato che uno di questi, battezzato poi Craig, prima di prendersi una gomitata di Chief sul grugno, abbia mostrato per una frazione di secondo il suo esilarante volto.

Craig è diventato, così, uno dei meme più amati di internet. Un po' per la faccia da tonto che fa mentre viene abbattuto da Master Chief, un po' per la somiglianza con altri personaggi, solitamente poco epici. Si va da Shrek, l'amato orco cinematografico, ad E.T., il tenero extraterrestre che telefona a casa. Quando gli va bene viene paragonato a Gollum o Voldemort.

Al posto di indignarsi o risentirsi della cosa, Jarrad ha deciso di riderci sopra. "Siamo quindi d'accordo che quel povero Brute si chiama Craig? Adesso voglio sapere di più di lui, del perché sia sull'anello e di cosa fa per divertirsi quando non viene picchiato in faccia," ha scritto su Twitter.

Non contento Jarrad ha anche chiesto di mandare i meme più esilaranti di Craig e la community, come potete vedere tra le risposte al suo tweet, non si è fatta attendere. Cosa ne pensate di Craig? E della strategia comunicativa di Jarrad?

So are we in agreement the poor deadpan Brute is named Craig? I now really want to know more about Craig. What's he up to? How has his time on the ring been? When he's not getting smacked in the face what does he do for fun?