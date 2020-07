Halo Infinite, il trailer di gameplay per Xbox Series X è da urlo

È Halo Infinite giocato su Xbox Series X ad aprire la conferenza di Microsoft, con un trailer di gameplay davvero impressionante. Dopo un'introduzione in computer grafica, il gioco inizia con Master Chief che se la deve vedere subito contro i Covenant.

Da notare che la demo sembra pensata appositamente per mostrare il mondo aperto in cui è ambientato il gioco, tra paesaggi mozzafiato, uso di veicoli e rapidi cambi di location.

Viene svelato ufficialmente anche il rampino, che può essere usato per aggrapparsi a sporgenze e piattaforme e per agguantare oggetti e nemici. Vasto anche l'arsenale delle armi, che come tradizione della serie vuole saranno raccoglibili da terra. Il video finisce con una sorpresa niente male per gli appassionati della serie, a cui si era accennato qualche settimana fa.

L'evento di Microsoft per i giochi first party di Xbox Series X parte quindi con il botto. Del resto Microsoft lo ha preparato lungo vari anni. Purtroppo non è stata annunciata la data d'uscita di Halo Infinite, che rimane fissato per la fine del 2020, probabilmente al lancio di Xbox Series X.