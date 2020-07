Watch Dogs: Legion, il nuovo trailer mostra personaggi e ambientazione

Watch Dogs: Legion è stato mostrato con un nuovo trailer durante il pre-show dell'evento Xbox: il video presenta i personaggi e l'ambientazione del gioco Ubisoft.

Come riportato nel nostro provato di Watch Dogs: Legion, questo nuovo episodio vanterà una caratteristica inedita e parecchio ambiziosa: la possibilità di controllare qualsiasi PNG incontreremo nella Londra futuristica e inquietante che fa da sfondo all'avventura.

È proprio su questo concept che si basa il trailer, che fa una panoramica completa delle classi disponibili per la nostra crew, rivela l'elemento della morte permanente e offre un piccolo assaggio delle missioni della campagna.

Watch Dogs: Legion sarà disponibile a partire dal 29 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, con le versioni PS5 e Xbox Series X in arrivo non appena le nuove console faranno il proprio debutto.