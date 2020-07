Hello Neighbor 2 per Xbox Series X annunciato

Nel corso del pre-show dell'evento di Microsoft dedicato ai giochi first party per Xbox Series X è stato annunciato Hello Neighbor 2 con un lungo video di gameplay. Per chi non conoscesse il primo, si tratta di un titolo reso famoso da streamer e affini. Diciamo che è un horror leggero con elementi multigiocatore che ben si presta a dirette e video let's play.

Il gioco uscirà nel corso del 2021, ma non ne è stata svelata la data d'uscita precisa. Comunque sia ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi. Oltre che per Xbox immaginiamo che il gioco esca anche su altre piattaforme, come PS4, PS5 e PC. In attesa di conferme ufficiali, vediamo il trailer di annuncio: