Halo Infinite e l'hype: la serie può tornare alla vecchia gloria?

Halo Infinite ha fatto riaffiorare la discussione sul famoso "caso Halo", in base al quale la serie sarebbe in qualche modo caduta in disgrazia in questi ultimi anni, in particolare con il passaggio di mano da Bungie a 343 Industries, facendo pensare però che il nuovo capitolo possa risollevarne le sorti. È più che altro una narrazione guidata dal sentimento generale tra critica e pubblico presso forum specializzati più che un'affermazione sostenuta da prove oggettive, considerando che le vendite dei vari capitoli sono rimaste abbastanza costanti, almeno fin quando è stato possibile tracciarle visto che Halo 5: Guardians rientra già nel nuovo paradigma di Microsoft che sposta l'attenzione sulla quantità di utenti attivi più che sulle vendite di unità, vista anche la sua distribuzione attraverso Xbox Game Pass, sebbene i 5 milioni di copie venduti nei primi tre mesi faccia comunque pensare a un andamento non troppo distante dai precedenti (Halo 4 a circa 9 milioni, Halo Reach a circa 9,5 milioni e Halo 3 a quasi 12 milioni, per limitarsi ai più vicini).





La valutazione dei capitoli di Halo, dando un'occhiata veloce al voto medio attraverso Metascore, dimostra come questa si sia effettivamente abbassata negli anni, passando da numeri normalmente associati ai capolavori storici dei videogiochi a semplici ottimi giochi, con un cambiamento di percezione che dipende da diversi fattori ma effettivamente corrisponde, più o meno, al passaggio da Bungie a 343 Industries, cosa che contribuisce ad alimentare l'idea che i nuovi sviluppatori non siano stati in grado di mantenere la serie a un livello adeguato. Ci sono in verità diversi aspetti da prendere in considerazione: Halo 4, ad esempio, non era probabilmente considerabile significativo come il capitolo precedente anche a causa della sua collocazione temporale e del suo ruolo rispetto alla diffusione di Xbox 360, oltre a non proporre novità di rilievo paragonabili ad Halo 3, pur puntando molto sulla realizzazione tecnica che era effettivamente impeccabile.





Allo stesso modo, la valutazione di Halo 5: Guardians doveva essere probabilmente rivista: molti giudizi non proprio eccellenti sono stati affibbiati a causa di una Campagna considerata non all'altezza, ma il gigantesco lavoro effettuato sul comparto multiplayer da 343 Industries dopo il lancio, con il suo continuo supporto, meriterebbe quantomeno una rivalutazione "postuma". In ogni caso, arriviamo a Halo Infinite con un sentimento di aspettativa generale alle stelle, cosa che fa pensare a un ritorno dell'hype per questa serie, ma a ben vedere questo non se n'è mai andato più di tanto. Anzi, a dire il vero la campagna promozionale di Microsoft per il nuovo capitolo non è stata nemmeno al livello di quella di Halo 5: Guardians, costruita nell'epoca in cui la compagnia stava puntando sull'approccio multimediale e incentrata dunque su iniziative di grande profilo come serie TV e simili. Eppure, c'è l'impressione che Halo Infinite, pur essendo rimasto a lungo silente tra i progetti interni di Microsoft, stia facendo in qualche modo ancora più rumore, come dimostra il successo riscosso dai vari piccoli teaser e rimandi pubblicati da 343 Industries e Microsoft in questi mesi e giorni di avvicinamento alla presentazione ufficiale nel corso dell'Xbox Game Showcase.





C'è sicuramente di mezzo il fatto che Halo Infinite arrivi in corrispondenza con il passaggio generazionale e il lancio di Xbox Series X: si tratta, di fatto, del secondo Halo, dopo l'originale, a segnare l'arrivo di una nuova console come gioco di lancio e anche questo rappresenta un elemento di enorme interesse. A questo si aggiunge la lunga pausa intercorsa da Halo 5: cinque lunghi anni in cui Master Chief è rimasto lontano dalle scene, alimentando dunque le attese per il suo ritorno. Come altro fatto di grande interesse c'è poi l'aspetto tecnologico: Halo Infinite sarà il primo costruito sul nuovo Slipspace Engine, un motore grafica costruito da 343 Industries appositamente per il nuovo capitolo e per fare da base per il futuro della serie. Insomma, nonostante si tratti a tutti gli effetti della continuazione e della probabile conclusione della Reclaimer Saga, ci sono molti aspetti innovativi a caratterizzare questo nuovo capitolo, che si presenta come un vero e proprio rilancio della serie. Infine, bisogna considerare le dimensioni enormi della produzione: 343 è diventato un team gigantesco, con centinaia di sviluppatori al lavoro in quello che è a tutti gli effetti uno dei più grandi progetti videoludici degli ultimi anni.





Sono dunque molti i fattori che spingono a considerare Halo Infinite come uno dei giochi più attesi di quest'ultimo periodo. Un parallelo con i primi tre capitoli può essere fuori luogo, però: in particolare i primi due Halo appartenevano a un periodo diverso e forse quella gloria è difficile da ritrovare al giorno d'oggi, considerando lo stato diverso del mercato e i cambiamenti del sistema di riferimento. Master Chief è ormai un'icona videoludica, su questo non c'è dubbio, grazie proprio alle fondamenta gettate dalla trilogia originale e a Halo Infinite non è richiesto di affermare un nuovo brand o un'identità videoludica per Microsoft, si tratta di evolvere la serie nel migliore dei modi, senza pensare troppo al marketing ma soprattutto ai contenuti e al gameplay e su questi aspetti ci aspettiamo grandi cose. A spingere ulteriormente l'hype c'è inoltre l'arrivo di Halo: The Master Chief Collection e di tutti i capitoli della serie anche su PC, che con il suo successo ha dimostrato come l'utenza in quest'ambito avesse una gran voglia di Halo e verosimilmente abbraccerà con entusiasmo anche il nuovo capitolo. Non resta dunque che aspettare ancora qualche minuto per vedere il primo vero assaggio di gameplay di Halo Infinite, concedendoci un po' di sano hype alle stelle.