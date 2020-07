Halo Infinite: il nuovo artwork visto più di 1,4 milioni di volte in quattro ore, in barba a chi voleva il franchise morto

L'artwork di Halo Infinite pubblicato oggi è stato visto più di 1,4 milioni di volte in sole quattro ore e solo su Twitter. Più precisamente a fare questo risultato sono stati i post dell'account ufficiale di Halo e di quello Xbox sommati.

L'insider Benji-Sales ha notato la cosa riportando un dato davvero interessante: Halo 5 Guardians per Xbox One non ha mai fatto questi numeri. Sostanzialmente pare che Halo Infinite sia molto più atteso dai giocatori. Probabilmente è l'Halo più atteso di sempre, in barba a chi vorrebbe il franchise in una fase calante.

Per saperne di più su Halo Infinite non ci resta che attendere l'evento di domani 23 luglio dedicato ai first party di Microsoft, quando sicuramente 343 Industries presenterà il gioco, probabilmente con un video di gameplay e un nuovo trailer.

Halo Infinite arriva dopo diversi anni dall'uscita di Halo 5 e potrebbe essere il gioco chiave per rendere un successo il lancio di Xbox Series X, soprattutto negli Stati Uniti, dove il franchise Halo è amatissimo e molto seguito.

In 4 hours, the Halo Infinite Box Art reveal has already been viewed 1.4+ million times between the Halo and Xbox Twitter

I can comfortably say anticipation pre release for Halo 5 was never as high as the numbers Infinite is hitting. Now it's on 343 and Xbox to deliver tomorrow pic.twitter.com/gifiP1Vq7C