Ubisoft Forward, annunciato il secondo appuntamento

Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft, ha annunciato che il prossimo Ubisoft Forward si svolgerà a settembre. Purtroppo non ha fornito una data precisa, ma c'è tempo per i dettagli. Come saprete, l'Ubisoft Forward è l'evento digitale di Ubisoft fondato quest'anno a causa della cancellazione dell'E3 2020. Se vogliamo si tratta dell'ennesimo clone del Nintendo Direct. Del resto si copiano i migliori, non i peggiori.

Cosa aspettarci dal prossimo Ubisoft Forward? Stando a Guillemot molto altro rispetto a quanto visto nell'evento precedente. Stando a un rappresentante di Ubisoft ci saranno notizie e aggiornamenti, quindi immaginiamo che si parlerà di giochi nuovi e vecchi.

L'Ubisoft Forward precedente ha visto l'annuncio di Far Cry 6, la nuova presentazione di Watch Dogs: Legion e il primo vero gameplay di Assassin's Creed Valhalla. Non poco. Peccato che sia stato un po' rovinato dalle fughe di notizie che hanno anticipato praticamente tutti i contenuti nelle ore precedenti. Speriamo che l'evento di settembre sia più protetto da questo punto di vista.