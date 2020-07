Samsung Galaxy Z Flip 5G: presentato il telefono pieghevole che somiglia a un Game Boy Advance

Samsung ha presentato il Galaxy Z Flip 5G, un nuovo smartphone pieghevole che somiglia incredibilmente al Game Boy Advance. In realtà si tratta solo di una versione aggiornata con supporto 5G del Galaxy Z Flip lanciato a inizio anno.

Il design di fatto riprende quello del modello precedente, come visibile anche dal video sottostante. Quando aperto, il Galaxy Z Flip 5G ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici. Volendo è possibile posizionare lo smartphone in Flex Mode, la modalità che lo fa somigliare incredibilmente alla console portatile di Nintendo, dividendo i contenuti, visualizzati nella parte alta, dall'interfaccia, visibile nella metà in basso.

Quando chiuso, il Galaxy Z Flip 5G ha uno schermo da 1,1 pollici che mostra l'ora, le notifiche e altre informazioni importanti. Cliccando sulle notifiche, si aprirà l'applicazione relativa, che potrà essere usata aprendo il telefono.

Il Galaxy Z Flip 5G ha una batteria da 3.300 mAh con supporto per la carica veloce, un lettore di impronte digitali, il riconoscimento facciale e tante altre caratteristiche immancabili nella sua fascia di prezzo. La fotocamera frontale è da 10 megapixel, mentre quella posteriore è un'ultra wide da 12 megapixel.

Internamente il Galaxy Z Flip 5G dispone di 8GB di RAM e di un chip Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform di Qualcomm, che gli consente appunto di accedere al 5G dove presente.

Il Galaxy Z Flip 5G sarà disponibile a partire dal 7 agosto 2020 nelle colorazioni Mystic Gray e Mystic Bronze al prezzo di 1.449,99 dollari, contro i 1.380 del modello senza 5G.