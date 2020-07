Fiore Spirituale è l'evento che unisce LoL, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics

Riot Games ha lanciato l'evento Fiore Spirituale, il primo festival multi-game che unisce League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. Lo fa attraverso un'atmosfera da anime e una trama molto presente che unirà per la prima volta i tra giochi.

L'evento Fiore Spirituale partirà oggi 22 luglio e andrà avanti un mese, ovvero fino al 24 agosto 2020. Questo evento include il momentaneo ritorno della modalità Nexus Blitz, una nuova esperienza narrativa chiamata Legami Spirituali, una nuova linea di skin di League of Legends, nuove personalizzazioni di oggetti in Legends of Runeterra e Teamfight Tactics e molto altro.

È la prima volta che Riot si ispira in modo così profondo, come stile, ma soprattutto come capacità di narrazione, agli anime giapponesi. Soprattutto è la prima volta che lo sviluppatore lo fa coordinando i suoi tre giochi. Con Fiore Spirituale svilupperà diverse tematiche di League, come Battle Academia e Star Guardian, attraverso eventi in game.

La storia inizia a Ionia durante il festival del Fiore Spirituale. Si tratta di un evento speciale, grazie al quale tutte le persone di Ionia possono comunicare coi loro defunti. Questo grazie alla fioritura del Fiore Spirituale, che avviene una volta sola l'anno.