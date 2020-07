Dragon Age 4: Bioware lavora da casa, lo sviluppo procede, anche se più lentamente

Lo sviluppo di Dragon Age 4 procede, anche se un po' a rilento, perché gli sviluppatori di Bioware stanno lavorando tutti da casa. Non c'è neanche da specificare che la causa principale della triste situazione è la pandemia di COVID-19, attualmente in una fase particolarmente acuta in molte nazioni del mondo.

"Ho realizzato che molti di voi vogliono delle notizie su Dragon Age e che ultimamente non ce ne sono state molte...

Vediamo cosa posso dirvi:

1. Stiamo lavorando al prossimo Dragon Age

2. Sì, stiamo lavorando da casa

3. Lavorare da casa è davvero difficile

4. Stiamo facendo dei progressi"

In realtà Darrah non ha detto molto. Quantomeno non ha detto niente che non si potesse immaginare, vista la situazione attuale. Bioware infatti non è l'unico studio colpito pesantemente dalla pandemia e molti altri giochi sono stati rinviati pubblicamente o dietro le quinte. Addirittura Nintendo è stata costretta a cambiare alcuni suoi piani a causa della situazione.

Di Dragon Age 4 continuiamo a saperne quanto prima, cioè praticamente nulla. Molti speravano che fosse presentato al recente EA Play, ma non c'è stato niente da fare.