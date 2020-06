Dragon Age 4 su PS5 e Xbox Series X? Un video next gen è emerso all'EA Play Live

Dragon Age 4 sembra essersi mostrato in video nel corso dell'EA Play Live all'interno di un primo assaggio dei progetti next gen per PS5 e Xbox Series X, a dire il vero con un accenno molto breve e vago ma che sembra decisamente riferito all'RPG fantasy da parte di BioWare, visibile nel frammento di video riportato qui sopra e nelle immagini qui sotto.

Non viene menzionato specificamente Dragon Age 4 ma gli indizi puntano decisamente a quello: si tratta di un filmato generico sui nuovi progetti in corso da parte di Electronic Arts per la next gen e proprio mentre si parla di BioWare, intorno al minuto e mezzo del video soprastante, compare un tenebroso albero, una struttura goticheggiante e delle strane escrescenze rosse che invadono un'ambientazione.

Visto che si parla di "nuovi mondi fantasy creati da BioWare", sembra piuttosto chiaro che si tratti di Dragon Age 4, con delle atmosfere piuttosto vicine a Dragon Age: Inquisition, peraltro. Le strane escrescenze rosse potrebbero in effetti essere il red lyrium, ovvero il materiale cristallino che consente a spiriti e demoni di interagire con il mondo fisico nell'universo di Dragon Age.

D'altra parte, sappiamo che Dragon Age 4 esiste ed è in sviluppo già da tempo: il primo annuncio risale addirittura ai Game Awards del 2018, ma il gioco sembra oggetto di una genesi estremamente complessa, come abbiamo riferito anche nel video su tutti i problemi di Dragon Age 4. Le ultime menzioni ufficiali del gioco sono da parte del CFO Blake Jorgensen, che durante l'earning call con gli investitori di ottobre scorso aveva riferito un periodo di uscita molto lontano.

Si dovrà probabilmente aspettare fino al 2022 per vedere il gioco in forma definitiva e, in quest'ottica, ha senso l'idea che si tratti anche di un progetto esclusivamente next gen, probabilmente rivolto direttamente a PS5 e Xbox Series X.