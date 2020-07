Xbox in ascesa: ricavi dai servizi cresciuti del 65%, ricavi dell'hardware del 49%

Microsoft ha annunciato i suoi risultati finanziari per il quarto quarto dell'anno fiscale 2020 (1° aprile / 30 giugno), svelando una consistente crescita della divisione Xbox. In particolare i ricavi dei servizi sono cresciuti del 65% anno su anno (1,2 miliardi di dollari), con l'ala videogiochi che ha segnato un + 64% (1,3 miliardi di dollari). Si tratta di un risultato superiore a quello del settore More Personal Computing, di cui Xbox fa parte, cresciuto comunque del 12%, per 532 milioni di dollari di profitti complessivi.

L'ottimo risultato è stato in parte attribuito alla pandemia di COVID-19 che ha costretto molti a stare a casa facendo crescere la domanda di servizi digitali, in particolare di Xbox Game Pass.

Comunque sia sono andati molto bene anche gli altri settori di Xbox, in particolare l'hardware, che ha visto una crescita dei ricavi del 49%, dovuta al maggior numero di console vendute.

Il gruppo Microsoft in generale ha prodotto ricavi per 143 miliardi di dollari, con una crescita anno su anno del 14%. Il reddito operativo è stato di 53 miliardi di dollari, con una crescita del 23% anno su anno. I profitti sono stati di 44,3 miliardi di dollari, con un aumento del 13% GAAP e del 20% non-GAAP. L'utile per azione è stato di 5,76 dollari, un incremento del 14% GAAP e del 21% non-GAAP.

La sostanza è che attualmente Microsoft è una realtà floridissima sia nel settore videgiochi, sia nel suo complesso. Buone notizie in attesa dell'evento di domani con cui presenterà la line up dei giochi first party per Xbox per i prossimi mesi, tra i quali Halo Infinite.