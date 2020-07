One Piece, Nami torna nel cosplay provocante di chamomile_chami

Nami torna alla ribalta: il cosplay che vi proponiamo nella mattinata di oggi, giovedì 23 luglio 2020, è dedicato infatti proprio a One Piece, manga e anime che di certo non ha bisogno di presentazioni, frutto della fantasia di Eiichiro Oda. Pronti?

Il costume è stato realizzato nuovamente da chamomile_chami, cosplayer che probabilmente avrete già notato in passato (anche grazie a noi) proprio perché talentuosa. La ragazza in particolare adora impersonare Nami, e ha dedicato a lei il suo ultimo lavoro: una posa leggermente provocante della nota protagonista di One Piece. Abiti e accessori utilizzati fanno riferimento agli archi narrativi successivi al salto temporale dell'opera di Eiichiro Oda, valeva la pena sottolinearlo.

Cos'altro potremmo aggiungere noi a questo cosplay che sembra avere già tutto? Fateci sapere qual è la vostra opinione, con un bel commento più avanti in calce all'articolo. Eccovi l'immagine di Nami; date anche un'occhiata ai recenti cosplay a tema One Piece che vi abbiamo proposto nelle ultime settimane.