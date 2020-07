One Piece, sexy Boa Hancock prende vita nel cosplay di Veronica

Continuiamo a proporvi giorno dopo giorno i nuovi cosplay del momento, lavori che potrebbero catturare la vostra attenzione (e il vostro cuore) in quanto estimatori di manga, di anime e del mondo dei videogiochi in generale. In particolare oggi martedì 14 luglio 2020 è nuovamente il turno di Boa Hancock, affascinante personaggio di One Piece.

O meglio, protagonista del cosplay di Veronica è sexy Boa Hancock, versione particolare del personaggio in questione in cui vengono valorizzati... determinati suoi aspetti. Ma la cura nella realizzazione del cosplay, sia dal punto di vista dei semplici vestiti che da quello del trucco, è semplicemente perfetta, come potrete notare da voi. Potete anche lasciare un commento, nell'apposita sezione in calce all'articolo.

Vale la pena ricordare che Boa Hancock è un ex membro della Flotta dei Sette di One Piece, un tempo alcuni dei più pericolosi pirati al mondo; è anche non troppo segretamente innamorata di Rufy Cappello di Paglia, il protagonista del manga / anime.

Qui di seguito trovate il costume di veronica.cosplay in tutto il suo splendore, in una pratica immagine; e ancora oltre anche una pratica lista, con i più recenti cosplay che vi abbiamo proposto negli ultimi giorni.