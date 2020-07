Fortnite, raggiungere il livello 100: quanti punti esperienza e ore di gioco servono

Raggiungere il livello 100 di Fortnite non è una passeggiata: non lo è mai stato, né lo sarà in occasione del Capitolo 2 Stagione 3. Però raggiungerlo è necessario, soprattutto questa volta dato che gli sviluppatori di Epic Games hanno pensato non ad una, bensì a due skin leggendarie degne di nota come ricompensa.

Poniamoci dunque delle domande operative ben precise. Innanzitutto, quanti punti esperienza occorrono per raggiungere il livello 100? Tranquilli, c'è qualcuno che ha portato a termine il calcolo al posto vostro, per fortuna. L'ammontare di esperienza necessaria per superare ogni livello cambia continuamente: dagli 80.000 punti per raggiungere il livello 3, ad esempio, si passa al 1.970.000 per il livello 30. In totale, raggiungere il livello 100 richiederà la bellezza di 7.570.000 punti esperienza.

Eh sì, sette milioni e mezzo di punti sono davvero tanti. Ma più o meno quante ore di gioco servono per ottenerli tutti, considerando di giocare in modo equilibrato? Per equilibrato si intende ovviamente un mix di esplorazione, combattimento, apertura di forzieri e completamento delle schede punti, non uno stile di gioco come quello di Talocan, che raggiunge livelli incredibili nella scorsa stagione.

Bene: si parla di 150 ore di gioco, decina di ore più, decina di ore in meno. Arrotondando un po' per eccesso, è opportuno considerare che i giocatori meno abili impiegheranno circa 200 ore, e forse i più bravi sulle 130. Comunque un sacco di tempo, ma in linea con quanto visto nelle scorse stagioni.

E il vostro Pass Battaglia di Fortnite a che livello si trova, attualmente? Avete raggiunto il livello 100? Ricordate di completare sempre le sfide settimanali, per esempio quelle di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 Settimana 4, così da sbloccare molti punti esperienza bonus con poco sforzo.