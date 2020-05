Fortnite, giocatore raggiunge il livello più alto al mondo e non ha mai combattuto

Vi riportiamo una curiosità a tema Fortnite Capitolo 2 che sta destando parecchio stupore nelle ultime ore, e che ha anche diviso la community dei giocatori. È stato scoperto che il giocatore che attualmente ha raggiunto il livello più alto al mondo all'interno del Battle Royale di Epic Games in realtà non ha mai combattuto. È vero, lo ha confermato lui stesso durante un'intervista.

Questo giocatore si chiama Talocan, e non ha alcun interesse nel vincere le partite di Fortnite Capitolo 2 in Singolo, Coppie o Squadre. Beh, a quanto pare in realtà non ha alcun interesse neppure nell'incontrare altri giocatori e combattere. Eppure attualmente è primo al mondo per livello dell'account, dato che ha raggiunto l'incredibile livello 520; basti considerare che chi ha giocato dall'inizio della Stagione 2, tutti i giorni per un numero moderato di ore al giorno, si trova più o meno al livello 250.

Talocan dunque ha più del doppio dei punti esperienza all'attivo: ma come ha fatto? "Non faccio altro che giocare a Rissa a Squadre e atterrare ai Foschi Fumaioli, poi mi dedico al loot" ha dichiarato Talocan. Dunque il ragazzo ripete sempre la stessa procedura: avvia una partita di Rissa a Squadre, atterra a Foschi Fumaioli, e comincia ad aprire tutte le casse presenti e anche le scatole di munizioni. Fatto ciò, non corre vero gli altri compagni di squadra o ad attaccare i nemici: termina immediatamente la partita e ricomincia da capo. Fa questo per circa 16 ore al giorno, numero davvero impressionante.

Ma impressionante è anche il livello raggiunto su Fortnite, il più alto al mondo attualmente: tanto che ha già completato tutte le skin oro dell'Agenzia, l'ultima delle quali si ottiene al livello 340. Cosa ne pensate della sua impresa? Ha senso giocare così tanto, e soprattutto in questo modo, senza mai combattere su un Battle Royale?