Il Cortocircuito: alle 15:00 in diretta si parla di Cyberpunk 2077 e dei regali dell'Epic Games Store

Indovinate cosa torna oggi? No, non le emorroidi, ma qualcosa di molto peggio. Bravi, proprio Il Cortocircuito! Come sempre a partire dalle 15.00, e naturalmente in diretta, in compagnia del dinamico trio Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, discuteremo di alcuni argomenti caldi, tanto che è meglio se vi presentate in costume da bagno che l'atmosfera potrebbe farsi rovente. Quali argomenti?

Il primo riguarderà i piani di CD Projekt per l'attesissimo Cyberpunk 2077. Discuteremo quindi della crescita del publisher polacco e di valore finanziario ed economico della società, insieme a un ospite d'eccezione: il giornalista Luca Tremolada de Il Sole 24 ore.

Il secondo argomento partirà dai sontuosi regali dell'Epic Games Store di questi giorni per spingersi in riflessioni surreali e contorte su quanto sia bello e godurioso essere giocatori in questa epoca di titoli gratis e di come sia possibile allo stesso tempo di avere la stranezza di una delle generazioni più ricche in termini di vendite di software. Insomma, ci giocate o no ai titoli gratuiti?