Minecraft Dungeons: voti moderatamente buoni per il nuovo action RPG di Mojang

Minecraft Dungeons è stato valutato in queste ore dalle prime recensioni sulle testate internazionali e i primi voti appaiono moderatamente buoni, senza particolari eccessi né in positivo né in negativo, segno che il gioco Mojang è un buon compromesso che non riesce a brillare più di tanto, almeno per il momento.

Il lockdown e il lavoro da casa ha influito sulle fasi finali dello sviluppo e sul lancio di Minecraft Dungeons, tanto che alcune caratteristiche sono state rimandate a più tardi rispetto all'uscita del gioco, che è fissata per il 26 maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, cosa che ha probabilmente influito anche sulla completezza dei contenuti.

In ogni caso, quello che emerge è che Mojang ha adottato un approccio più aperto a diverse fasce di pubblico nello sviluppo di Minecraft Dungeons, che si presenta come un action RPG in stile hack and slash improntato a una fruizione alquanto spensierata, probabilmente tenendo in considerazione anche un pubblico molto giovane, come quello che compone l'enorme community di Minecraft, gioco che peraltro ha fatto segnare il record di 200 milioni di copie vendute proprio in questi giorni.

In generale, viene lodato il nuovo approccio innovativo, anche rischioso, con cui Mojang ha affrontato la sfida di proporre un Minecraft in versione action RPG, ma dall'altra parte viene evidenziato come il fatto di cercare di mantenerlo il più possibile user friendly abbia fortemente annacquato le caratteristiche più hardcore del genere a cui si riferirebbe.

In ogni caso, le valutazioni sono varie e vanno dalla sufficienza all'ottimo, anche se la maggior parte si mantiene sostanzialmente tra il 7 e l'8. Come spesso accade in questi caso, una valutazione più veritiera emergerà probabilmente solo nella distanza, quando Mojang avrà inserito tutti i contenuti e il bilanciamento sarà aggiustato, per il momento il Metascore segna 76 su PC, mentre su Xbox One ci sono solo due recensioni riportate da Metacritic, per una media di 75. Vediamo dunque un primo elenco di voti: