Fortnite C2 Stagione 3, sfide della Settimana 4 disponibili: l'elenco da Epic Games

Come ogni giovedì che si rispetti, anche oggi 9 luglio 2020 Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 accoglie le nuove sfide settimanali, e precisamente quelle della Settimana 4. Proprio così, è trascorso già circa un mese dal lancio della stagione estiva, da quando l'acqua ha sommerso l'isola di Epic Games.

Le nuove sfide della Settimana 4 di Fortnite resteranno a disposizione dei giocatori fino all'inizio della Stagione 4, attualmente previsto per il prossimo 27 agosto 2020. Il nostro consiglio è però quello di dedicarvi alle nuove missioni non appena possibile: difatti forniscono moltissimi punti esperienza, utili per salire di livello e sbloccare così i collezionabili del proprio Pass Battaglia stagionale. Potrebbero tornarvi utili anche i migliori luoghi dove atterrare ad inizio partita, mentre le completate.

La difficoltà generale delle nuove missioni è in linea con quella delle scorse settimane della Fortnite Capitolo 2 Stagione 3; ad ogni modo, dove necessario interverremo noi, pubblicando delle apposite guide nelle prossime ore. Eccovi intanto l'elenco con tutte le sfide, proposto direttamente dagli sviluppatori di Epic Games. Così potrete farvi un'idea di cosa vi aspetta:

Cerca dei forzieri a Borgo Bislacco

Eliminazioni a Siepi d'Agrifoglio

Raccogli anelli fluttuanti a Parco Pacifico

Completa un giro a Massacro in motoscafo

Atterra a Fattoria Frenetica e finisci fra i migliori 25

Raccogli metallo da Pozzo Traballante

Danza davanti alla telecamera per 10 secondi a Sabbie Sudate

Cerca le scatole di munizioni a Foschi Fumaioli

Infliggi danni agli avversari all'Autorità