Persona 5 Royal e Scramble: le vendite hanno superato le aspettative di Atlus

Persona 5 Royal e Persona 5 Scramble hanno superato le aspettative di Atlus per quanto riguarda le vendite, in base a quanto riferito dallo stesso team di sviluppo in un comunicato ufficiale legato ai risultati finanziari della compagnia.

A quanto pare, le cose si sono messe piuttosto bene per Atlus, che nel trimestre fiscale concluso a giugno ha registrato vendite superiori alle aspettative per i suoi giochi di punta. Si tratta, in particolare di Persona 5 Royal, Persona 5 Scramble e anche 13 Sentinels: Aegis Rim, che nei mercati di nord America, Europa e Asia hanno superato complessivamente quanto previsto dal team.

D'altra parte, anche nel trimestre precedente, Sega aveva riferito come Persona 5 Royal avesse raggiunto vendite record in nord America ed Europa in particolare, mercato solitamente non attivissimi per quanto riguarda la serie Persona ma che per questo capitolo si sono rivelati molto ricettivi.

In base al report, sembra che Atlus abbia visto una perdita netta di 423,8 milioni di yen durante l'anno fiscale concluso a marzo 2020 (circa 3,93 milioni di dollari), tuttavia le vendite hanno superato le aspettative e hanno contribuito a una situazione piuttosto stabile per Sega, anche per quanto riguarda un gioco più di nicchia come 13 Sentinels: Aegis Rim.

Persona 5, nella fattispecie, ha raggiunto i 3,2 milioni di copie distribuite nel mondo e a questo punto non resta che vedere se Sega o Atlus abbiano intenzione di espandere il mercato a comprendere altre piattaforme, visto quanto accaduto di recente con Persona 4 Golden su PC.