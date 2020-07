PS5: il feedback aptico del DualSense è unico, dicono gli sviluppatori di Bugsnax

DualSense, il nuovo controller di PS5, ha una particolare tipologia di feedback aptico che, secondo gli sviluppatori di Bugsnax, è qualcosa di veramente unico, a quanto pare.

Intervistati da IGN, Phil Tibitoski e Kevin Zuhn di Young Horses hanno parlato anche del controller di PS5 e di come le sue caratteristiche vengano sfruttate da Bugsnax, il loro nuovo gioco mostrato in occasione della presentazione di PS5.

"In precedenza, su quasi tutte le console c'era la vibrazione o rumble, che è una caratteristica interessante e può favorire l'immedesimazione, ma non ho mai provato nulla di così complesso e sensibile come il feedback aptico del DualSense", hanno affermato gli sviluppatori.

Secondo quanto riferito, questo sistema di feedback dovrebbe consentire ai giocatori di sentire la differenza nel caso in cui si cammini su erba o ci si trovi in acqua e anche da dove stia arrivando il suono in base alla vibrazione.

"Nel nostro gioco, essendo in soggettiva, il fatto di correre su diversi terreni, saltare dentro e fuori dall'acqua o altro in Bugsnax, vi consente di sentire le differenze tra erba, acqua o sabbia e neve. Nel nostro gioco ci sono diverse condizioni meteorologiche e se ci sono tempeste o cose simili, potete sentirne la provenienza del suono attraverso la vibrazione".

D'altra parte, anche i grilletti adattivi dovrebbero essere inseriti come parte del gameplay in Bugsnax: "Stiamo anche usando la luce sul controller per mostrare quanto ci troviamo in pericolo e utilizzeremo i grilletti adattivi", ha affermato Tibitoski, "Diversi tipi di trappole hanno funzionalità diverse e alcune di queste vengono mostrate attraverso la differente tensione dei grilletti o il rumble presente in questi".