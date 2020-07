Nintendo Switch, aggiornamento firmware 10.1.0 disponibile al download

Nintendo Switch si aggiorna oggi con l'update 10.1.0, disponibile al download in queste ore ed eseguibile in maniera automatica, ma non si tratta di cambiamenti di grosso calibro per il software di sistema.

L'aggiornamento in questione si limita infatti a correggere qualcosa e migliorare la stabilità, ovvero le solite caratteristiche che vengono segnalate per tutti gli update di minore entità, segnalati peraltro dai cambiamenti dei decimali nel numero della versione del software.

"Miglioramenti generali alla stabilità di sistema che modificano l'esperienza utente", queste sono le informazioni ufficiali diffuse da Nintendo per questo update, senza dunque entrare molto nel dettaglio per questa patch evidentemente di minore entità.

L'aggiornamento di maggiore consistenza arrivato di recente è stato il 10.0.0 che ha introdotto diverse novità come la possibilità di rimappare i controlli, facilitazioni ai trasferimenti di dati e nuove icone per gli utenti.

Successivamente, lo scorso giugno è arrivato anche l'aggiornamento 10.0.4 che è stato guidato soprattutto dalla necessità di correggere un problema legato alla registrazione delle carte di credito, dunque era una sorta di "hotfix" indirizzato specificamente al problema in questione, pur introducendo comunque altre correzioni. In seguito, siamo giunti dunque a questo 10.1.0 ma non si registrano ancora variazioni di particolare entità alle caratteristiche software di Nintendo Switch.