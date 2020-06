Nintendo Switch: aggiornamento 10.0.4 disponibile, dettagli sul nuovo firmware

Nintendo Switch ha un nuovo aggiornamento di sistema disponibile, che porta il firmware alla versione 10.0.4 aggiungendo alcune novità specifiche al software della console, in particolare correggendo un problema emerso di recente, come riportano i dettagli.

L'update 10.0.4 giunge a una decina di giorni di distanza dall'aggiornamento 10.0.3, dunque si tratta quasi di un hotfix, un aggiornamento soprattutto correttivo rispetto al precedente. Come sempre, Nintendo non si è dilungata più di tanto a spiegare i dettagli di questo aggiornamento ma viene riferita in particolare la correzione di un problema legato alla gestione del Nintendo eShop.

In seguito all'introduzione del firmware precedente, era emerso il problema di non poter aggiungere una nuova carta di credito come sistema di pagamento in alcune aree del Nintendo eShop e questo aggiornamento 10.0.4 corregge specificamente quel problema, a quanto pare.

"Abbiamo aggiustato il problema che compariva in alcuni territori e non consentiva di aggiungere fondi attraverso una nuova carta di credito o non rendeva possibile registrare informazioni su una nuova carta di credito sul Nintendo eShop di Nintendo Switch". A quanto pare, dunque, questo update 10.0.4 giunge soprattutto per risolvere questo inconveniente visto che le note dell'update si occupano solo di riferire questo.

D'altra parte, l'aggiornamento precedente si occupava già del consueto "miglioramento della stabilità generale del sistema per migliorare l'esperienza degli utenti", ovvero la descrizione standard degli update generici al software di sistema di Nintendo Switch.

L'update viene scaricato e applicato automaticamente all'accensione della console e risulta obbligatorio per accedere ai servizi online di Nintendo Switch. Per quanto riguarda questi ultimi in particolare, abbiamo visto che Nintendo Switch Online si trova attualmente a oltre 15 milioni di abbonati, con possibili novità in arrivo per il servizio su abbonamento.