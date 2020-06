Valorant su PS4, Xbox One e Nintendo Switch: Riot Games sta sperimentando ma non è ancora sicura

Valorant è ufficialmente uscito il 2 giugno in versione ufficiale dopo la fase di test, ma al momento è disponibile solo su PC, con Riot Games che a quanto pare sta pensando alle versioni console sperimentando qualche soluzione, ma non è ancora sicura che il gioco possa funzionare a dovere.

Come da tradizione Riot, Valorant è stato progettato soprattutto come gioco PC e su tale piattaforma ha effettuato tutto il suo percorso di testing fino all'uscita avvenuta questa settimana con l'evento di lancio tenutosi il 2 giugno. Tuttavia, questo non significa che non ci sia la possibilità di vederlo su console, visto che titoli simili e concorrenti come Overwatch sono disponibili anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

L'executive producer Anna Donlon ha confermato che Riot sta effettuando dei test per far funzionare Valorant su console ma non è ancora sicura di come il gioco possa tradursi in queste versioni: "Stiamo effettuando sicuramente dei test su prototipi adesso, ma c'è un modo di giocare a questo gioco e di provare quest'esperienza che potrebbe non tradursi perfettamente nell'uso delle console", ha spiegato la Donlon.

"Se sentissimo di riuscire a proporre la stessa esperienza su console, allora lo faremo assolutamente, ma vogliamo davvero che Valorant rimanga fedele a un certo tipo di gameplay e a un certo tipo di esperienza". Insomma, la volontà di portare Valorant anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, se non proprio su PS5 e Xbox Series X, c'è sicuramente, ma non è detto che l'operazione vada in porto.

"Non è un no deciso, di sicuro, ma non è ancora un obiettivo fissato", per quanto riguarda Valorant su console, "Se dovessimo riuscirci, ci vorrà comunque sicuramente del tempo prima di vederlo su console". Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla Recensione di Valorant da parte di Tommaso Valentini, pubblicata nei giorni scorsi.