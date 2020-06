Xbox Series X, il nuovo Xbox Store Mercury si mostra in un video non ufficiale

Xbox Series X avrà un nuovo design per quanto riguarda Xbox Store, attualmente in fase di testing già su Xbox One con il nome in codice Mercury, di cui è possibile vedere qualche prima schermata e funzione in questo nuovo video trapelato online.

Thurrott ha avuto modo di analizzare più nel dettaglio il nuovo design di Xbox Store previsto anche per Xbox Series X, con la versione Mercury che si mostra in maniera più estesa nelle sue diverse caratteristiche, dotato di un'interfaccia profondamente modificata rispetto a quella attuale, anche se legata alla medesima filosofia in termini di utilizzo.

Project Mercury era previsto inizialmente come un aggiornamento generale dell'app del Windows Store su PC, ma a questo punto la nuova versione sembra destinata ad essere utilizzata anche da Xbox Series X. L'interfaccia Mercury è attualmente in fase di test ma la grafica adottata va verso una maggiore convergenza di stili e visualizzazione tra Xbox One, PC e Project xCloud Xbox Game Bar su PC, con angoli arrotondati, una nuova organizzazione di tile e finestre e un nuovo font utilizzato per i testi.

In generale, il sistema risulta probabilmente più chiaro, con una barra di navigazione laterale e una minore quantità di elementi ad affollare lo schermo, rendendo più piacevole la navigazione sul sistema. Nonostante questa sia probabilmente l'interfaccia che verrà adottata da Xbox Series X, verrà introdotta già con Xbox One probabilmente, essendo già nota l'intenzione di Microsoft di mantenere il design dell'interfaccia di Xbox Series X al lancio molto simile a quella attuale di Xbox One, in modo da mantenere al massimo la continuità di esperienza da una all'altra.