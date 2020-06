Dragon Ball, Bunny Bulma protagonista del cosplay di heyitsxen

La bella cosplayer heyitsxen torna alla carica oggi 5 giugno 2020, per proporci il suo nuovo cosplay dedicato al mondo di Dragon Ball, precisamente al personaggio di Bunny Bulma. Dovreste conoscerlo, ormai: è uno dei più amati dagli artisti di tutto il mondo, benché sia comparso per appena poche puntate dell'anime e capitoli del manga di Akira Toriyama.

Bunny Bulma sembra prendere vita, in questo cosplay di heyitsxen. La cura complessiva è notevole, e potrete notarla soprattutto nel confronto con la vera Bunny Bulma, che campeggia in un angolino in basso a destra nell'immagine (anche la posa è la stessa!). Il resto dei particolari, inoltre, è assolutamente al proprio posto, e anche la parrucca è una di quelle meglio realizzate per il soggetto in questione (anche qui, pare però che i casi in cui viene acconciata siano più unici che rari).

L'immagine del cosplay di Bunny Bulma è qui di seguito, ve la riportiamo in calce a questo articolo. Per quanto riguarda il mondo degli artisti in questione, tuttavia, è opportuno dare un'occhiata anche ai costumi che vi abbiamo riportato negli scorsi giorni; spaziano, infatti, tra i mondi degli anime, dei manga, dei videogiochi, e via dicendo.